Коронавирус

Советский спортСоветский спортЗащитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
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Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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