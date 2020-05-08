Коронавирус
Советский спортЗащитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
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Гаджеты
Обновлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире
Обновлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире.
Ferra 04:39
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Гаджеты
Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17
Накануне была представлена 17-я по счету линейка смартфонов от компании Meizu с демократичными ценами, которая насчитывает две модели – обычную и Pro.
Faktom 14:07
Политика
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
Общество
Липецкий губернатор, назвавший жителей клещами, сообщил об «унижениях»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об «унижениях» в свой адрес после сравнения жителей с клещами и предложения травить их дезинфицирующими средствами.
Дождь 15:37
Общество
Снимать ограничения из-за коронавируса предложили в три этапа
Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры в РФ в три этапа.
URA.Ru 06 мая в 09:57
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Армия и оружие
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:01
Общество
Путин поручил выделить на поддержку автопрома 20,5 млрд рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству до 22 мая выделить 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома.
Коммерсантъ 13:02
Общество
Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году
Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 14:56
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт стал отцом
В 2018 году Гринт признавался, что хотел бы стать отцом, однако, заявил, что в случае рождения сына, не назовет его Роном.
Слово и Дело вчера в 20:26
Здоровье
Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России
Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
МедиаПоток 03:24
Общество
В Москве вводят новый анализ на COVID-19
В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Здоровье
Еще восемь медиков заразились коронавирусом в Ивановской области
По состоянию на 8 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 653 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 58-ми пациентам.
Частник.Ru 05:57
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
Происшествия
90-летнюю вдову ветерана с коронавирусом и деменцией выбросили у дома
90-летнюю вдову ветерана с коронавирусом и деменцией выбросили у дома В Екатеринбурге больную COVID-19 вдову ветерана Великой Отечественной войны бросили во дворе.
Экспресс газета 14:47
Общество
В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери
В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Хоккей
КХЛ решила не определять победителя сезона и обладателя Кубка Гагарина
Лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата 2019/2020 следующим образом: среди команд, которые вышли в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32