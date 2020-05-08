Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6,2K

Финансы Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов. 14

Гаджеты Meizu представила свою новую флагманскую линейку – Meizu 17 Накануне была представлена 17-я по счету линейка смартфонов от компании Meizu с демократичными ценами, которая насчитывает две модели – обычную и Pro. 4

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Хоккей Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».

Армия и оружие Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

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Космос Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было. 66

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 451

Общество В Москве вводят новый анализ на COVID-19 В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова. 6

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 83

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения. 111

Футбол «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».

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Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике. 4,9K

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 928

Хоккей КХЛ решила не определять победителя сезона и обладателя Кубка Гагарина Лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата 2019/2020 следующим образом: среди команд, которые вышли в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются. 5