Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.

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