Коронавирус
Советский спортЗащитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
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Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
48-летняя Федункив мечтает обзавестись наследниками.
StarHit.ru вчера в 14:30
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Армия и оружие
Серийное производство бронеавтомобилей «Атлет» запустят в 2021 году
Руководитель ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий назвал дату запуска серийного производства бронеавтомобилей «Атлет».
Актуальные Новости 07 мая в 06:29
Общество
Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:11
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel 07 мая в 09:48
Авто
В России стартовали продажи электрогрузовика «Муравей»
Российский электрокар "Муравей" стал доступен для продажи. "Романов-Моторс" начал продавать электрогрузовики в пятницу, 8 мая.
NewInform вчера в 10:16
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
Авто
В апреле выдача автокредитов сократилась на 81%
Объем выдачи автокредитов по итогам апреля 2020 года снизился на 81%, причем падение наблюдается как в денежном, так и в количественном выражении.
Автоновости дня вчера в 04:45
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит вчера в 02:50
Общество
Мясников назвал опасность нарушения режима дня на самоизоляции
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
Газета.Ru 00:55
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
По данным оперативного штаба, на утро 7 мая в регионе зафиксировано 204 случая заболевания, причем шесть из них - за последние сутки.
Комсомольская правда - Кемерово 07 мая в 00:39
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 20:32
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Общество
Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 01:54