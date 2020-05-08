Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Единоборства Участник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирус Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 16

Общество «Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры. 1,1K

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,3K

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 171

Политика Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». 38

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 67

Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 337

Здоровье В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 180

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 72

Политика Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. 33

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. 293