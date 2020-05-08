Коронавирус

Советский спортСоветский спортЗащитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
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У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

Soccer.ruвчера в 14:17

Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

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У защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирус

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Защитник мадридского «Атлетико» заболел коронавирусом

Спорт день за днемвчера в 13:32

Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Советский спортвчера в 13:18

У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 13:39

Защитник «Атлетико» Лоди сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ruвчера в 12:58
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Единоборства

Участник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирус

Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:48
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram

Live24 07 мая в 13:15
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Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
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Армия и оружие

Юбилей «Катюши»: символ Победы отмечает 75-летие

Вести.Ru 00:00
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В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Общество

Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды

Российская газета вчера в 22:41
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
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Музыка

Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет

Газета.Ru вчера в 23:31
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 07 мая в 15:46
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости 07 мая в 13:46
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
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Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, при которых необходимо вызвать скорую помощь.
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
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Армия и оружие

Украинский Т-72АМТ отстрелялся «Комбатом»

Опубликовано видео госиспытаний противотанковой ракеты на Украине. Украинский Т-72АМТ отстрелялся "Комбатом".
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Общество

Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар

Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста 07 мая в 08:16
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Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
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Авто

Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
32CARS.ru вчера в 01:57
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян Почему в России растет число зараженных COVID-19.
Экспресс газета вчера в 16:12
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