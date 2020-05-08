Коронавирус
Советский спортЗащитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
Защитник мадридского Атлетико Ренан Лоди заразился коронавирусом. Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Единоборства
Участник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирус
Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:48
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 07 мая в 13:15
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды
Российская газета вчера в 22:41
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
Музыка
Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет
Газета.Ru вчера в 23:31
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 07 мая в 15:46
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, при которых необходимо вызвать скорую помощь.
ФАН 06 мая в 20:57
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Армия и оружие
Украинский Т-72АМТ отстрелялся «Комбатом»
Опубликовано видео госиспытаний противотанковой ракеты на Украине. Украинский Т-72АМТ отстрелялся "Комбатом".
Piter.tv вчера в 03:43
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Общество
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 07 мая в 15:44
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Наука
В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
МонаВиста 07 мая в 08:16
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Авто
Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
32CARS.ru вчера в 01:57
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом россиян Почему в России растет число зараженных COVID-19.
Экспресс газета вчера в 16:12