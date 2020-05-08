Коронавирус

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Защитник «Атлетико» Лоди сдал положительный тест коронавирус, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в Twitter. Сообщается, что у бразильца отсутствуют симптомы заболевания, но игрок будет помещен на 10-дневный карантин.
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