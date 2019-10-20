Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruЗащитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки колена

Аугсбург — Бавария
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Марко Рихтер
1′
12′
Никлас Зюле
Давид Алаба
14′
Роберт Левандовски
37′
Джошуа Киммих
42′
Тиаго Алькантара
49′
Серж Гнабри
Рис Оксфорд
Фредрик Йенсен
63′
Марко Рихтер
63′
Флориан Нидерлехнер
Альфред Финнбогасон
68′
Рани Хедира
73′
80′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
Марко Рихтер
Серхио Кордова
82′
84′
Хави Мартинес
86′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Альфред Финнбогасон
90′+1′
Томаш Коубек
90′+3′
В гостевом матче против "Аугсбурга" центральный защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Такой диагноз был поставлен после обследования, проведенного врачом команды доктором Хансом-Вильхельмом Мюллером-Фольфартом.
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