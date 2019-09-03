Футбол

КП - ВоронежКП - ВоронежВоронежский «Факел» подписал бывшего защитника московского «Спартака»

Последний сезон провел в «Урале» (Екатеринбург). Кроме того, в «Факел» пришли еще один защитник Алексей Соловьев и сын известного арбитра, форвард Александр Верулидзе. 23-летний Соловьев (рост - 185 см, вес - 70 кг.) в предыдущем сезоне сыграл 25 матчей в составе «Армавира».
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