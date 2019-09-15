РПЛ
Sports.ruТамбов — ЦСКА 0:2
|19′
Седрик Гогуа
|44′
Иван Обляков
|49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
|72′
Валерий Чуперка
|75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
|79′
|79′
Константин Кучаев
Lucas Santos
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
|82′
|84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
|88′
|90′+1′
Хердюр Магнуссен
|90′+4′
Хердюр Магнуссен
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
3
Тетрашвили
2
Рыбин
92
Чуперка
48
Часовских
25
Карасев
19
Мелкадзе
17
Хосонов
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
11
Santos
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не смог доиграть встречу 9-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0, второй тайм). Игрок получил мышечное повреждение и был заменен на 48-й минуте матча.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
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