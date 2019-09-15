РПЛ

Sports.ruSports.ruТамбов — ЦСКА 0:2

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Lucas Santos
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не смог доиграть встречу 9-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0, второй тайм). Игрок получил мышечное повреждение и был заменен на 48-й минуте матча.
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