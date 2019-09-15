Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не смог доиграть встречу 9-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0, второй тайм). Игрок получил мышечное повреждение и был заменен на 48-й минуте матча.

Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче против «Тамбова»

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Шоу-бизнес Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.

Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Футбол Стал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Футбол Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100 Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.

Общество Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.

Общество Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства Рак Займитесь сегодня неотложными делами, ваша активность поспособствует усилению влияния на окружающих, а Лев Завершите старые дела, тогда освободится время для новых.

Политика Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Черное море Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.