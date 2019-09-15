РПЛ

RuNews24.ruRuNews24.ruЗащитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче против «Тамбова»

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа получил травму в начале второго тайма матча против «Тамбова». Сообщается, что футболист получил мышечное повреждение и не смог продолжить игру. Виктор Ганчаренко заменил его на Звонимира Шарлия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа из-за травмы покинул поле в матче с бывшей командой

Спорт-Экспрессвчера в 10:38

«Тамбов» — ЦСКА — 0:2, 15 сентября 2019 года, 9-й тур РПЛ, обзор матча

Чемпионатвчера в 11:40

Гогуа получил травму во второй игре за ЦСКА

Sport24.ruвчера в 10:43

Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче с «Тамбовом»

Sportbox.RUвчера в 11:07

Гогуа получил травму

Евро-футбол.рувчера в 11:10

Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче с «Тамбовом»

Матч ТВвчера в 11:07

Седрик Гогуа получил травму в матче «Тамбов» - ЦСКА

Bobsoccerвчера в 10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Энергетика

«Газпром» снизил поставки через OPAL

"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости 14 сентября в 02:40
Авто

Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

Эксперты портала CarsWeek составили топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Общество

Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения

Lenta.ru 14 сентября в 13:08
Происшествия

СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки

RT на русском вчера в 07:14
Происшествия

В Красноярске восемь человек погибли на пожаре в жилом доме

Восемь человек, четверо из которых - дети, погибли на пожаре, произошедшем в ночь на понедельник, 16 сентября, в Октябрьском районе Красноярска.
Байкал24 вчера в 23:36
Энергетика

Новак прокомментировал атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Атаки на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco представляют угрозу энергобезопасности, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Life.ru 02:41
Шоу-бизнес

Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу

В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия

Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане

В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Политика

Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
Газета.Ru 14 сентября в 04:02
Технологии

Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть

По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings вчера в 09:48
Единоборства

Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в Twitter

RT на русском 03:04
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие

В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»

РИА Новости вчера в 17:41
Политика

Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
REGNUM 02:02
Политика

В Болгарии заявили, что скандал с «Русофилами» не касается отношений Софии и Москвы

МИД Болгарии не рассматривает факт обвинения в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова через призму отношений с Россией.
ТАСС 02:29
Культура

Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

REGNUM 01:12
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Общество

Резкое похолодание ожидает Ростовскую область

В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике

Заворотнюк находится в клинике несколько дней, стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро.
REGNUM 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное