Защитник ЦСКА Седрик Гогуа получил травму в начале второго тайма матча против «Тамбова». Сообщается, что футболист получил мышечное повреждение и не смог продолжить игру. Виктор Ганчаренко заменил его на Звонимира Шарлия.

Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче против «Тамбова»

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