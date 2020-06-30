Защитника английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Андре Уисдома ударили ножом во время нападения и ограбления в Ливерпуле, сообщает Би-би-си.

Защитник «Дерби Каунти» Уисдом пострадал во время ограбления

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