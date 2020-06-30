Происшествия
РИА НовостиЗащитник «Дерби Каунти» Уисдом пострадал во время ограбления
Защитника английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Андре Уисдома ударили ножом во время нападения и ограбления в Ливерпуле, сообщает Би-би-си.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал страны альянса «не бояться говорить с Россией»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса наладить диалог с Россией. Он заявил, что это единственный способ взаимодействия.
Комсомольская правда 08:49
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Футбол
В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о принятом в клубе решении выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
RT на русском 09:25
Общество
В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса
Глава Севастополя Развожаев заявил, что с 1 июля снимает блокпосты на въезде в Севастополь, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:30
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Политика
Президент Абхазии проголосовал по поправкам в Конституцию России
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в российском посольстве в Сухуме.
Lenta.ru 09:00
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
RT на русском 06:18
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Экономика
«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
Ведомости вчера в 22:28