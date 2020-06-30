Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗащитник «Дерби Каунти» Уисдом пострадал во время ограбления

Защитника английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Андре Уисдома ударили ножом во время нападения и ограбления в Ливерпуле, сообщает Би-би-си.
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Защитник «Дерби Каунти» Андре Уиздом пострадал во время вооруженного ограбления

Дни2404:51

Бывший игрок «Ливерпуля» подвергся нападению, навещая родственника в больнице

Чемпионатвчера в 17:53

Защитник «Дерби Каунти» Уисдом пострадал во время ограбления

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Экс-игрок «Ливерпуля» стал жертвой вооруженного ограбления

Газета.Ru01:48

На экс-футболиста «Ливерпуля» Уиздома напали на улице. Его несколько раз ударили ножом и ограбили

Sport24.ruвчера в 18:05

Английского футболиста ударили ножом во время ограбления

Lenta.ru03:05

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Sports.ruвчера в 17:37
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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Газета.Ru 09:20
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Автоспорт

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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
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Армия и оружие

Генсек НАТО призвал страны альянса «не бояться говорить с Россией»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса наладить диалог с Россией. Он заявил, что это единственный способ взаимодействия.
Комсомольская правда 08:49
Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
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Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
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Общество

Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса

Известия 09:04
Футбол

В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о принятом в клубе решении выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
RT на русском 09:25
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Общество

В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса

Глава Севастополя Развожаев заявил, что с 1 июля снимает блокпосты на въезде в Севастополь, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:30
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Общество

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"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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Политика

Президент Абхазии проголосовал по поправкам в Конституцию России

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в российском посольстве в Сухуме.
Lenta.ru 09:00
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Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Происшествия

В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой

Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
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Общество

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РИА Новости вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
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Авто

Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra

Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Происшествия

В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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Экономика

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд руб. будут перераспределены и урезаны.
Ведомости вчера в 22:28
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