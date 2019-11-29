Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Динамо» рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

Локомотив — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
23′
Максимилиан Филипп
Алексей Миранчук
38′
Владислав Игнатьев
47′
49′
Максимилиан Филипп
Даниил Куликов
Роман Тугарев
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Клинтон Н`Жи
Александр Коломейцев
Эдер
65′
73′
Сильвестр Игбоун
Тони Шуньич
Гжегож Крыховяк
75′
88′
Максимилиан Филипп
Шарль Каборе
Ведран Чорлука
90′+3′
90′+3′
Антон Шунин
Защитник москвоского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива", передает газета "Известия".
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