Защитник москвоского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива", передает газета "Известия".

Защитник «Динамо» рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

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