Защитник «Эвертона» Йерри Мина получил штраф в связи с нарушением запрета, связанного с букмекерскими конторами. Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.

Технологии Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.

Политика Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Политика Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

Политика Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги.

Политика Пенс поблагодарил главу МИД Мексики за совместную работу на границе По данным МИД Мексики, пиковым месяцем в наплыве мигрантов стал май 2019 года, когда на границе отметили присутствие 144 тысяч человек.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Культура В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Футбол Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг Сборная Ирана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира 2022 года победила сборную Гонконга со счетом 2:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил победный гол на 23-й минуте.

Футбол Матч между «Зенитом» и «Арсеналом» рассудит Павел Кукуян Арбитр Павел Кукуян (Сочи) получил назначение на поединок 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который будет проходить в Петербурге 13 сентября.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Армия и оружие В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня во вторник утром, сообщило ЦТАК.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Происшествия Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Политика ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.