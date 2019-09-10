Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЗащитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера

Защитник «Эвертона» Йерри Мина получил штраф в связи с нарушением запрета, связанного с букмекерскими конторами. Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.
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Игрок «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера

Чемпионат09:12

Защитника «Эвертона» оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы

Sport24.ru09:39

Защитник «Эвертона» оштрафован на 10 тысяч фунтов за участие в рекламном ролике

Матч ТВ10:13

Защитник «Эвертона» оштрафован на 10 тысяч фунтов за участие в рекламном ролике

Sportbox.RU10:13

Защитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера

Евро-футбол.ру11:16

Йерри Мина оштрафован из-за съемок в рекламе букмекера

Soccer.ru09:35

Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе

Lenta.ru12:40
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