Футбол
Евро-футбол.руЗащитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера
Защитник «Эвертона» Йерри Мина получил штраф в связи с нарушением запрета, связанного с букмекерскими конторами. Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.
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RT на русском 08:00
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Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
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РИА Новости 12:02
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
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Бомбардир.ру 10:32
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Арсеналом» рассудит Павел Кукуян
Арбитр Павел Кукуян (Сочи) получил назначение на поединок 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который будет проходить в Петербурге 13 сентября.
Невские Новости 17:35
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
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Спорт-Экспресс 15:01
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки
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Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
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Росбалт вчера в 18:20
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
Коммерсантъ 14:31
Политика
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По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Происшествия
Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве
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Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
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Зеленский провел встречу с Коломойским
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
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