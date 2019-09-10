Футбол
Евро-футбол.руЗащитник «Эвертона» оштрафован из-за съёмок в рекламе букмекера
Защитник «Эвертона» Йерри Мина получил штраф в связи с нарушением запрета, связанного с букмекерскими конторами. Летом 2019 года колумбийскому футболисту предъявили обвинения по причине того, что он принял участие в съёмках рекламного ролика букмекера.
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