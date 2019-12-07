По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.

с чего всё началось

По информации издания, тамбовчане и "Ростов" уже договорились о трансфере 25-летнего игрока обороны. Ни о сроках, ни о статусе возможного трансфера (аренда или полноценная покупка) не сообщается. Осипенко пополнил состав "горожан" этим летом, перейдя из воронежского "Факела".

Защитник ФК «Тамбов» Осипенко может перейти в «Ростов»

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