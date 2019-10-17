Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЗащитник «Краснодара» Скопинцев женился

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что защитник Дмитрий Скопинцев женился. Супругой 22-летнего футболиста стала Елизавета.
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«Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

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Скопинцев женился. Счастливый кадр с торжества

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СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова

Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
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В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой

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В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
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Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

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Минтруд сообщил о «феминизированности» госслужбы в России

Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявил, что 72% российских государственных служащих - это женщины.
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В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
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Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента.
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Кормухина судится с Гагариной из-за песни Цоя

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Губернаторы ЦФО обсудили с полпредом нацпроект «Здравоохранение»

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Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
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