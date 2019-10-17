Футбол
Soccer.ruЗащитник «Краснодара» Скопинцев женился
Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что защитник Дмитрий Скопинцев женился. Супругой 22-летнего футболиста стала Елизавета.
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Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика
Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Общество
Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2
Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Известия 00:36
Общество
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.
Известия вчера в 17:49
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Армия и оружие
Меркель оценила роль России и Ирана в Сирии после ухода США
Роль России и Ирана в Сирии заметно возросла после ухода сил США. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
Вестник Кавказа 03:54
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Uznayvse.ru 14 октября в 18:35
Политика
В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию
Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
REGNUM 02:13
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R 15 октября в 06:08
Общество
В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников
Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия
На Сахалине дети избили девочку за напоминание учителю о домашнем задании
В школе Поронайска Сахалинской области после уроков избили 10-летнюю девочку из-за того, что она напомнила учителю в конце урока про домашнее задание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер вчера в 01:19
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
Путин пообещал проверить итоги ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке обязательно проверит их результаты.
RT на русском вчера в 09:06
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета вчера в 04:07
Авто
В РФ поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX.
Тарантас Ньюс 15 октября в 09:42
Культура
В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского
RT на русском вчера в 15:29
Происшествия
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 02:24
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39