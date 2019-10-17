Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЗащитник «Краснодара» Скопинцев женился

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что защитник Дмитрий Скопинцев женился. Супругой 22-летнего футболиста стала Елизавета.
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Защитник футбольного клуба «Краснодар» Дмитрий Скопинцев женился

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Защитник «Краснодара» Скопинцев женился

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«Сказал твердое „нет“ холостяцкой жизни». Защитник «Краснодара» Скопинцев женился

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Защитник ФК «Краснодар» Дмитрий Скопинцев женился

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«Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

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Защитник «Краснодара» Скопинцев женился

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Скопинцев женился. Счастливый кадр с торжества

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Великобритания и ЕС договорились о Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
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Садио Мане: «Нужно ли мне десять „Феррари“? Я предпочитаю построить школу»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни.
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Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

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Суд арестовал обвиняемых в убийстве продававшей машину девушки

Суд арестовал до 11 декабря троих обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга, найденной мертвой после того, как она отправилась продавать машину.
РБК 07:32
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Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

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36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Общество

В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка

В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
Мой Брянск 02:55
Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

В настоящее время Mitsubishi и Nissan трудятся совместно над созданием общей масштабируемой платформы, которая будет применяться в производстве моделей сегментов С и D. «Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются», — рассказали в пресс-службе российского офиса марки.
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

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Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Футбол

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса

Сантос перешел в ЦСКА в конце летнего трансферного на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Сумма аренды составила 200 тысяч.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
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Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей

Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
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Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.
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В Сети появилась информация о процессоре Ryzen Threadripper 3960X.
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ФСБ не имеет конфликтов с IT-компаниями, кроме Telegram

У ФСБ нет серьезных конфликтов с интернет-компаниями в части предоставления ключей шифрования, кроме ситуации с Telegram, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
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Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Самыми быстрыми муравьями оказались трупоеды из Сахары

Самые быстрые муравьи в мире живут в пустыне Сахара, выяснили энтомологи из Ульмского университета в Германии.
Газета.Ru 09:38
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Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
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В Курганской области несколько человек задержали за осаду туберкулёзного диспансера в поселке Чернавском, который был закрыт на капитальный ремонт.
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Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
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Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
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