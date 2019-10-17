Футбол
Soccer.ruЗащитник «Краснодара» Скопинцев женился
Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что защитник Дмитрий Скопинцев женился. Супругой 22-летнего футболиста стала Елизавета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Футбол
Садио Мане: «Нужно ли мне десять „Феррари“? Я предпочитаю построить школу»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни.
Спорт-Экспресс 03:44
Политика
Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
News.ru вчера в 09:35
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве продававшей машину девушки
Суд арестовал до 11 декабря троих обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга, найденной мертвой после того, как она отправилась продавать машину.
РБК 07:32
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Общество
В России увеличат размер выплат на первого и второго ребенка
В пресс-службе Минтруда заявили, что россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут ежемесячно выплачивать увеличенные пособия.
Мой Брянск 02:55
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
В настоящее время Mitsubishi и Nissan трудятся совместно над созданием общей масштабируемой платформы, которая будет применяться в производстве моделей сегментов С и D. «Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются», — рассказали в пресс-службе российского офиса марки.
SpeedMe 04:42
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Сантос перешел в ЦСКА в конце летнего трансферного на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Сумма аренды составила 200 тысяч.
Sport24.ru 09:01
Политика
Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 14:31
Хоккей
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 14:03
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Политика
Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.
RT на русском 13:31
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3960X — 24-ядерный семинанометровый процессор
В Сети появилась информация о процессоре Ryzen Threadripper 3960X.
iXBT.com 03:03
Политика
ФСБ не имеет конфликтов с IT-компаниями, кроме Telegram
У ФСБ нет серьезных конфликтов с интернет-компаниями в части предоставления ключей шифрования, кроме ситуации с Telegram, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Вести.Финанс 09:17
Шоу-бизнес
Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой
Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
Татарстан Сегодня 05:58
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Наука
Самыми быстрыми муравьями оказались трупоеды из Сахары
Самые быстрые муравьи в мире живут в пустыне Сахара, выяснили энтомологи из Ульмского университета в Германии.
Газета.Ru 09:38
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Здоровье
В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер
В Курганской области несколько человек задержали за осаду туберкулёзного диспансера в поселке Чернавском, который был закрыт на капитальный ремонт.
Вести.Ru 12:23
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Общество
Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 10:48