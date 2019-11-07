Футбол

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com". Специалист возглавил "Спартак" в конце 2018 года, сменив итальянского тренера Массимо Карреру.
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Петров: мне кажется, в «Спартаке» Кононову просто не дали поработать

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Петров считает, что Кононову не дали поработать в «Спартаке»

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Защитник сборной России: Кононову в «Спартаке» просто не дали поработать

РИА Новости07:20

Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

Газета.Ru07:33
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На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

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7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
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В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
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Представлена беззеркальная полнокадровая камера Leica SL2

Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.
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Врач назвала лучшую для похудения диету

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Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Происшествия

Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

Накануне Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку выросли на 7,3%. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%.
РБК 05:37
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Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК вчера в 16:18
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Общество

Станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»

В Санкт-Петербурге идет опрос по поводу замены названия станции метро «Новокрестовская» на «Зенит».
Санкт-Петербургские ведомости 05:43
Культура

В сеть выложили документальный фильм о Децле

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Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
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Кристиан Бейл рассказал, как похудел ради роли на 18 килограммов

Как сообщает портал Variety, американский актер Кристиан Бейл признался журналистам, что для того, чтобы получить роль легендарного британского гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" ему в срочном порядке пришлось сбросить около 20 килограммов.
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Общество

В России появится механизм конфискации криптовалют

Предложения должны быть представлены до 31 декабря 2021 года, а готовить их МВД будет совместно с Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.
KM.ru 07:28
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Оператор назвал дату старта продаж билетов на поезда в Крым

РБК 09:40
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

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Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
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В Ингушетии преступники вернули детдому угнанный автомобиль

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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
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