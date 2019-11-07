Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com". Специалист возглавил "Спартак" в конце 2018 года, сменив итальянского тренера Массимо Карреру.

Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

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