Футбол

ODDS.ruODDS.ruЗащитник «Ливерпуля» Александр-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса

Предыдущий рекорд делили между собой защитники «Эвертона» Энди Хинклифф (1994/95) и Лейтон Бэйнс (2010/11), которые 11 раз ассистировали своим партнерам.
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Футболист «Ливерпуля» занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Sport24.ru02:35

Защитник «Ливерпуля» попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru03:59

Футболист «Ливерпуля» обновил рекорд Книги Гинесса

Вести.Ru03:58

Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

Чемпионат03:38

Игрока «Ливерпуля» включили в Книгу рекордов Гиннесса

Metaratings05:29

Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Soccer.ru01:36

Игрок «Ливерпуля» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Матч ТВвчера в 23:56
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Общество

Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве

50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Политика

Украине пригрозили поражением в суде по инциденту в Керченском проливе

По словам Новикова, если украинское правосудие признает, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года стал результатом провокации Порошенко, Киев рискует проиграть дело против России.
Lenta.ru 07:50
Гаджеты

Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Дженнифер Энистон завела Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Экономика

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Политика

Песков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии

Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера.
ФАН 06:10
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль вчера в 17:02
Политика

Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»

« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
News.ru 06:54
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Общество

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург с официальным визитом, сообщает ТАСС.
ТагилСити.ру 07:49
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Экономика

Исследование: каждый второй заемщик допускал просрочку по кредиту

Каждый второй заемщик допускает просрочку по кредиту, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
Банки.ру 04:44
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики вчера в 04:19
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Недвижимость

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
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