Коронавирус
Газета.RuЗащитник «Локомотива» Игнатьев поделился мнением о переносе Евро-2020
Защитник московского "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
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Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
Общество
В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса
В четверг будут сокращены маршруты городских автобусов, а также закрыты около 40 станций метро.
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Общество
Роскомнадзор предупредил о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе ведомства напомнили, что за распространение фейков в соцсетях СМИ предусмотрено наказание, причем это относится как к отечественнным СМИ, так и к иностранным, осуществляющим вещание на территории России.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Общество
Дачи спасут россиян от коронавируса
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Toyota Town Ace произошло утром 19 марта 2020 года в в районе станции Таежная Ангарского городского округа.
Финансы
Курс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26
На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Футбол
Спортивный директор «Баварии» провел встречу с агентом Сане
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встречался с представителями полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает Bild.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Здоровье
Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав перечислил категории людей, которым необходимо срочно пройти обследование на коронавирус.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Здоровье
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.