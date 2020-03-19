Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Локомотива» Игнатьев поделился мнением о переносе Евро-2020

Защитник московского "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Чемпионат Европы и через год пройдет на высшем уровне»

Известия17:01

Владислав Игнатьев: «Уверен, что и в 2021 году Евро пройдет на самом высоком уровне»

Спорт-Экспресс19:36

Защитник «Локомотива» Игнатьев поделился мнением о переносе Евро-2020

Газета.Ru19:54

В. Игнатьев: «в 2021 году ЕВРО пройдёт на высоком уровне»

ГЛАС.RU22:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости 22:40
Здоровье

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Lenta.ru 23:09
Авто

Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию

Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
SpeedMe 08:51
Общество

В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

В четверг будут сокращены маршруты городских автобусов, а также закрыты около 40 станций метро.
РИА Новости 20:56
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета 08:44
Общество

Роскомнадзор предупредил о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе ведомства напомнили, что за распространение фейков в соцсетях СМИ предусмотрено наказание, причем это относится как к отечественнным СМИ, так и к иностранным, осуществляющим вещание на территории России.
Красная весна 08:37
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:04
Происшествия

В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

ТАСС 20:51
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия 14:00
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 21:52
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал 05:57
Общество

Дачи спасут россиян от коронавируса

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
Live24 08:47
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Музыка

«Евровидение» официально отменили

Газета.Ru 09:58
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости 23:28
Происшествия

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском

Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Toyota Town Ace произошло утром 19 марта 2020 года в в районе станции Таежная Ангарского городского округа.
Областная газета (г. Иркутск) 22:40
Финансы

Курс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26

На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск.
Znak.com 11:34
Общество

ФСБ пресекла деятельность десяти подпольных оружейных мастерских

РИА Новости 03:57
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
Наука

Эволюционную теорию Дарвина доказали британские ученые

REGNUM 05:49
Футбол

Спортивный директор «Баварии» провел встречу с агентом Сане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встречался с представителями полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 23:27
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Здоровье

Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

Столичный Депздрав перечислил категории людей, которым необходимо срочно пройти обследование на коронавирус.
Что происходит 14:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org 11:51
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском 13:28
Здоровье

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное