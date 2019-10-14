РПЛ
Sport24.ruЗащитник «Локомотива» Хеведес приступил к тренировкам без ограничений
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал пресс-атташе железнодорожников Кирилл Брейдо. В начале октября главный тренер Юрий Семин сообщил, что у немца микротравма.
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Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Космос
Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад
Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.
Армия и оружие
Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Единоборства
Глава UFC рассказал о планах по Нурмагомедову
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какой поединок организация планирует организовать для действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
Происшествия
Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
Армия и оружие
Франция намерена остановить военную операцию Турции в Сирии
Отмечается, что Франция будет наращивать дипломатические усилия вместе с партнерами по коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках НАТО и Совбеза ООН для немедленного прекращения военной операции Турции в Сирии.
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.