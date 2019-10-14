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Sport24.ruSport24.ruЗащитник «Локомотива» Хеведес приступил к тренировкам без ограничений

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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал пресс-атташе железнодорожников Кирилл Брейдо. В начале октября главный тренер Юрий Семин сообщил, что у немца микротравма.
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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