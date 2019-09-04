Футбол
Газета.RuЗащитник «Манчестер Сити» перенес операцию на мениске
Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". Игрок получил травму во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:41, Вашингтон
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Политика
МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима
Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Финансы
Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари
Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор.
РИА Новости 07:49
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости 18:57
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском 15:08
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Экономика
Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ
«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru 20:11
Политика
В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.
РЕН ТВ 16:12
Футбол
Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»
ProstoProSport 13:41
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев считает себя «невменяемым» водителем
Дмитрий Шепелев признался, что считает себя «невменяемым» водителем, особенно по утрам.
Актуальные Новости 19:03
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Общество
Этим знакам зодиака повезет этой осенью
Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.
Московский Комсомолец 02 сентября в 00:46
Политика
Путин встретился с президентом Монголии
Московский Комсомолец вчера в 01:20
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Общество
В России выросла средняя зарплата
С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.
Pravda.Ru 08:02
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16