Футбол

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Манчестер Сити» перенес операцию на мениске

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". Игрок получил травму во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ляпорт перенес успешную операцию на колене

Soccer.ru07:29

Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт успешно перенес операцию на мениске

Sport24.ru06:34

Защитник «Манчестер Сити» Лапорт перенёс операцию на мениске

Чемпионат09:05

Футболист «Манчестер Сити» Ляпорт выбыл из строя после операции на мениске

РИА Новости07:44

Ляпорт перенес операцию на колене

Спорт-Экспресс07:38

«Манчестер Сити» сообщил о состоянии Лапорта после операции

Sportbox.RU06:29

«Манчестер Сити» сообщил о состоянии Лапорта после операции

Матч ТВ06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:41, Вашингтон
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Политика

МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима

Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Финансы

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор.
РИА Новости 07:49
Общество

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости 18:57
Политика

Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском 15:08
Политика

Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Политика

Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Политика

Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога

Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Политика

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня вчера в 15:39
Экономика

Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ

«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru 20:11
Политика

В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.
РЕН ТВ 16:12
Футбол

Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»

ProstoProSport 13:41
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Происшествия

Бросивший в ОМОН урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Инфорос 10:33
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие

Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Общество

В США впервые запретили электронные сигареты

Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев считает себя «невменяемым» водителем

Дмитрий Шепелев признался, что считает себя «невменяемым» водителем, особенно по утрам.
Актуальные Новости 19:03
Футбол

Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара

Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Общество

Этим знакам зодиака повезет этой осенью

Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.
Московский Комсомолец 02 сентября в 00:46
Политика

Путин встретился с президентом Монголии

Московский Комсомолец вчера в 01:20
Общество

Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество

Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Общество

В России выросла средняя зарплата

С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.
Pravda.Ru 08:02
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Происшествия

Украинку убили во время секса в Турции

Lenta.ru 12:16
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмерик Ляпорт
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное