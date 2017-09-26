Футбол
Газета.RuЗащитник «Манчестер Сити» перенес операцию на мениске
Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска. Об этом сообщает официальный сайт "горожан". Игрок получил травму во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтон энд Хоув Альбион".
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Гвардиола зимой намерен купить защитника на замену серьезно травмированному Ляпорту
Sport24.ruвчера в 21:55
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
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Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
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Группа «Любэ» записала песню ко дню начала блокады Ленинграда
Группа "Любэ" презентовала новую композицию "Санкт-Петербург, родной" и видеоклип к ней, которые приурочены к памятной дате — Дню начала блокады Ленинграда — 8 сентября 1941 года.
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
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Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
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Умер модный фотограф Петер Линдберг
Фотограф Петер Линдберг ушёл из жизни в возрасте 74 лет 3 сентября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 05:30
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Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
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Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
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