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Lenta.ru
Lenta.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал преступника, ограбившего старушку.В источнике
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Спорт-Экспресс

Защитник «МЮ» Линделеф помог задержать вора в Вестеросе

Спорт-Экспресс12:23
Sports.ru

Линделеф предотвратил ограбление 90-летней женщины в Вестеросе

Sports.ru13:37
Lenta.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника

Lenta.ru13:22
Советский спорт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф задержал вора, ограбившего старушку

Советский спорт12:23
Матч ТВ

Линделеф задержал вора, ограбившего пожилую женщину

Матч ТВ13:43
Чемпионат

Виктор Линделёф задержал преступника, отобравшего сумку у старушки

Чемпионат12:14
Sport24.ru

Футболист «МЮ» Линделеф задержал вора, выхватившего сумку у старушки

Sport24.ru11:51

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Общественное телевидение России11:43
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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