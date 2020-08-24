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Lenta.ru
Lenta.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал преступника, ограбившего старушку.В источнике
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Матч ТВ

Линделеф задержал вора, ограбившего пожилую женщину

Матч ТВ13:43
Советский спорт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф задержал вора, ограбившего старушку

Советский спорт12:23
Soccer.ru

Линделеф задержал преступника, который украл сумочку у 90-летней женщины

Soccer.ru12:45
Lenta.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника

Lenta.ru13:22
Спорт-Экспресс

Защитник «МЮ» Линделеф помог задержать вора в Вестеросе

Спорт-Экспресс12:23
Чемпионат

Виктор Линделёф задержал преступника, отобравшего сумку у старушки

Чемпионат12:14
Sport24.ru

Футболист «МЮ» Линделеф задержал вора, выхватившего сумку у старушки

Sport24.ru11:51

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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Следственный комитет Белоруссии вызвал Алексиевич на допрос

Следственный комитет Белоруссии вызвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета.
Радио Комсомольская правда12:29
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Якубович получил ТЭФИ за развитие российского телевидения

Телеведущему и сценаристу Леониду Якубовичу присужден специальный приз - бронзовый Орфей работы Эрнста Неизвестного - фонда "Академия российского телевидения" с формулировкой "за выдающийся вклад в развитие российского телевидения".
Московский Комсомолец15:19
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием «журналистов»

Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.
РИА Новости13:56