Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
Следственный комитет Белоруссии вызвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета.
По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
Телеведущему и сценаристу Леониду Якубовичу присужден специальный приз - бронзовый Орфей работы Эрнста Неизвестного - фонда "Академия российского телевидения" с формулировкой "за выдающийся вклад в развитие российского телевидения".
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Следственный комитет Белоруссии утверждает, что неустановленные журналисты предлагали 17-летнему белорусу, задержанному за участие в протестных акциях в Минске, рассказать о якобы изнасиловании сотрудниками ОМОН.