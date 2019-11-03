Футбол

Sport.ruSport.ruЗащитник «Пюника» переходит в «Сочи»

Глава армянского коллектива Артур Согомонян заверил журналистов, что переговоры с "Сочи" идут полным ходом. Отметим, что воспитаннику Пюника на сегодняшний день 21 год. В армянском первенстве молодой защитник провёл девять матчей, однако результативных действий на свой счёт не записал.
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