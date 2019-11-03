Глава армянского коллектива Артур Согомонян заверил журналистов, что переговоры с "Сочи" идут полным ходом. Отметим, что воспитаннику Пюника на сегодняшний день 21 год. В армянском первенстве молодой защитник провёл девять матчей, однако результативных действий на свой счёт не записал.

Политика Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу» Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Единоборства Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

Происшествия ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.

Космос NASA: пребывание астронавтов на Луне продлится до двух недель Специалисты сообщили Группе по анализу лунных исследований, что в NASA рассматривают возможность следующих полётов на Луну, в ходе которых ещё до 2030 года планируется отправить на естественный спутник Земли группу из четырех астронавтов в командировку, которая может продлиться до двух недель.

Гаджеты Microsoft разработало новое приложение Office для Android Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Культура На шоу «Танцы» оренбуржец попал в команду Мигеля Участник из Оренбургской области смог попасть в команду к наставнику проекта Мигелю.

Общество В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.

Фигурное катание Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.

Хоккей «Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.

Футбол ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом» Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Здоровье Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.

Шоу-бизнес Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.

Происшествия В Казахстане стоматолог силой успокаивал ребёнка во время приема На кадрах видеоролика видно, как врач силой схватил ребенка, который не хотел сидеть в стоматологическом кресле, и резко бросил его туда.

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Гонконге Неизвестный преступник напал с ножом на посетителей торгового центра "Ситиплаза" в Гонконге.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.