Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЗащитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж

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Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем. Смысл задания, предложенного футболистом, заключается в передаче друг другу мяча на солидном расстоянии с условием, чтобы тот не касался земли.
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