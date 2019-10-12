Футбол
Бомбардир.руЗащитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж
Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем. Смысл задания, предложенного футболистом, заключается в передаче друг другу мяча на солидном расстоянии с условием, чтобы тот не касался земли.
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Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в «Инстаграме». Это очень круто. Видео
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