Футбол
Спорт-ЭкспрессЗащитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram
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Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в «Инстаграме». Это очень круто. Видео
Bookmaker-ratings.ru04:55
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Армия и оружие
Эрдоган: Турция не прекратит военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна, несмотря на призывы США, не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:49
Футбол
«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет
ODDS.ru 03:50
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу тюрьмы в Пакистане
Взгляд.ру 10 октября в 11:41
Гаджеты
Поддержка трассировки лучей уже добавлена в драйверах AMD Radeon
Как неожиданно выяснилось, драйверы для графических карт AMD Radeon уже имеют поддержку трассировки лучей.
3DNews 04:27
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 09 октября в 12:59
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Политика
Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски
Минфин США попросил суд Вашингтона отклонить иск Олега Дерипаски, который требует вывести его из-под американских санкций.
Коммерсантъ 02:59
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
Красная весна вчера в 08:11
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Происшествия
В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать
Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.
Время Пресс вчера в 01:05
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Авто
Эксперты раскрыли реальный срок службы зимней резины
Если протектор заметно изношен, резину нужно заменить, не дожидаясь завершения срока эксплуатации, заявленного производителем (это 5-6 и, в редких случаях, 10 лет).
Автоновости дня 04:23
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Газета.Ru 04:57
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Технологии
В Китае построили подлодку «без головы»
В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
Известия вчера в 08:19
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Футбол
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
Вести.Ru вчера в 12:00