Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗащитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

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Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье. Защитник молодежки «Рубина» попал в реанимацию.
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