Футбол

The Moscow PostThe Moscow PostЗащитник «Рубина» переведен из реанимации

Фомин является воспитанником казанского клуба. В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»

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