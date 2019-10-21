Футбол
The Moscow PostЗащитник «Рубина» переведен из реанимации
Фомин является воспитанником казанского клуба. В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
Политика
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Единоборства
Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Экономика
В Красноярске достроят 18 домов обманутых дольщиков
Будет ли дом достроен или дольщикам просто вернут деньги – решат в каждом случае на заседании Наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав дольщиков в конце текущего года.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Общество
Каждый четвертый россиянин считает себя жертвой перестройки
«По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя „жертвами перестройки“, противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% — затруднились ответить», — сообщает РИА «Новости».