Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Рубин» пожелал Фомину здоровья

Футболист казанского клуба попал в реанимацию после матча молодежного чемпионата со «Спартаком» (0:1). Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь.
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«Рубин» пожелал Фомину здоровья

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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»

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