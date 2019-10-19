Футбол
Спорт-Экспресс«Рубин» пожелал Фомину здоровья
Футболист казанского клуба попал в реанимацию после матча молодежного чемпионата со «Спартаком» (0:1). Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
МИР 24 вчера в 20:57
Общество
Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Интерфакс 10:12
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Культура
Александр Розенбаум рассказал, в каком случае сбреет усы
Уроженец Петербурга, известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, что сбреет свои усы ради интересной роли в кино.
АиФ Санкт-Петербург 11:12
Шоу-бизнес
Аркадий Укупник назвал альфонсом мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова
Актуальные Новости 05:05
Происшествия
Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина
Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Московский Комсомолец 11:37
Единоборства
Соперник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос снялся с боя с россиянином Александром Волковым в рамках Асболютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Газета.Ru 10:59
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество
Медведев призвал к изменению ПДД ради машин-беспилотников
«Надо быстрее работать», — призвал Медведев, отметив, что для этого необходимо «принимать не запретительные, а дозволительные нормы».
Росбалт 11:51
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 10:47
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 23:58
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия
Водитель службы протокола премьера сбил пешехода
Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября.
Известия 06:42
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Авто
Volkswagen анонсировал премьеру нового Volkswagen Golf
Автоновости дня 10:46
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
RT на русском 10:39
Происшествия
Цыгане всем табором пригрозили искалеченной в ДТП россиянке связями
В Екатеринбурге 17-летний подросток из местной цыганской диаспоры сбил на машине россиянку, после чего ей стали угрожать всем табором.
Lenta.ru 08:30
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Политика
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 13:05
Общество
Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
РБК 09:29