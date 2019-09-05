Футбол
Bookmaker-ratings.ruЗащитник Шотландии Малгрю: «Готов играть против Дзюбы персонально»
Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против России. Встреча состоится в пятницу, 6 августа. Россия и Шотландия ведут борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Вести.Ru 09:32
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Наука
Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма
В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.
Goroday.ru вчера в 19:25
Гаджеты
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
Газета DAILY вчера в 14:52
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о проблемах со сном
Лера Кудрявцева испытывает серьезные проблемы со сном. Недавно телеведущая рассказала поклонникам, какие образы мучают ее по ночам.
OAnews 13:46
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
РИА Новости 05:53
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь 15:12
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 06:28
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Политика
В Конгресс США избираются сразу два Рауля Руиса
Сразу два Рауля Руиса оспаривают место в Конгрессе США от округа в штате Калифорния.
РЕН ТВ 20:00
Авто
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
Коммерсантъ 15:24
Шоу-бизнес
Гинеколог назвал срок беременности Ксении Собчак
Эксперт даже определил относительно точный срок беременности Ксении, а также акцентировал внимание на здоровье мамы, ведь, как отметил Давыдов, сейчас Собчак находится уже в том возрасте, когда беременность в физиологическом плане протекает достаточно тяжело.
Bimru.ru 12:59
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42