Футбол
Bookmaker-ratings.ruЗащитник Шотландии Малгрю: «Готов играть против Дзюбы персонально»
Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против России. Встреча состоится в пятницу, 6 августа. Россия и Шотландия ведут борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.
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Чарли Малгрю: «Если русские решат загружать мячи на Дзюбу, мы найдем этому противодействие»
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
Защитник Шотландии Малгрю выделил Дзюбу в составе россиян. Артем его поблагодарил
Sport24.ruвчера в 08:47
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
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Медики получили сертификат на 3 миллиона рублей, которые предназначены для покупки высокотехнологичного медицинского оборудования.
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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
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Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца
В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
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Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
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Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в США. Об этом 6 августа сообщает Tolo News со ссылкой на источники.
Известия 08:11
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
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Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
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Бренд Alpine, который принадлежит компании Renault, выпустил своё купе A110 в специальном раллийном варианте.
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Армия и оружие
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Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
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ЦБ РФ спрогнозировал инфляцию в первые месяцы 2020 года в 3,5-4%
ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в России в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5-4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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