Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЗащитник Шотландии Малгрю: «Готов играть против Дзюбы персонально»

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против России. Встреча состоится в пятницу, 6 августа. Россия и Шотландия ведут борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.
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