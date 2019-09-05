Защитник сборной Шотландии Чарльз Малгрю прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против России. Встреча состоится в пятницу, 6 августа. Россия и Шотландия ведут борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

Авто На видео показали эволюцию Audi RS6 Avant На представиленном видео показано, как Audi RS6 Avant изменился во внешности, а также как эволюционировала его производительность и технологии.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Футбол АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера августа Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего тренера в августе.

Кино Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Армия и оружие Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава» Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.

Здоровье Астраханская детская больница получила сертификат на медоборудование Медики получили сертификат на 3 миллиона рублей, которые предназначены для покупки высокотехнологичного медицинского оборудования.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Политика Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в США. Об этом 6 августа сообщает Tolo News со ссылкой на источники.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Авто Alpine презентовала раллийную версию купе A110 Бренд Alpine, который принадлежит компании Renault, выпустил своё купе A110 в специальном раллийном варианте.

Армия и оружие В Мьянме заявили о планах купить истребители у России Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.