Футбол
REGNUMЗащитник Сигурдссон пропустит ближайшие матчи сборной Исландии
Исландский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон попустит ближайшие предстоящие матчи национальной сборной своей страны в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает 5 сентября RUV.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
Политика
Путин предложил создать медицинский кластер на Дальнем Востоке
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением создать медицинский кластер в Дальневосточном регионе.
Политическая Экспертиза 03:41
Кино
Режиссер «Высотки» Бен Уитли поставит сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт»
Бен Уитли, поставщик фильмов «Перестрелка», «Высотка» и «Список смертников», займет режиссерское кресло экшена «Tomb Raider 2» — продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт».
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Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета вчера в 01:29
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану
Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток «балластом»
Президент России Владимир Путин резко раскритиковал сомневающихся в «нужности» Дальнего Востока России на заседании президиума Госсовета, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 07:07
Политика
На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы в стране Высшего антикоррупционного суда.
RT на русском 03:55
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Футбол
Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики от скуки
Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно.
РИА Новости 03:33
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Политика
ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины.
Expert.ru вчера в 15:24
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 03:03
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
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Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян существенно возросла
Глава Минздрава выступила на полях ВЭФ во Владивостоке Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что за семь месяцев продолжительность жизни россиян возросла, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 02:31
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23