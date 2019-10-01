Футбол

Вести.RuВести.RuЗащитник «Спартака» Георгий Джикия получил «Золотого кабана»

Защитник и капитан футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия получил ежегодную награду "Золотой кабан", как лучший игрок команды сезона-2018/2019 по версии болельщиков. Джикия по итогам голосования опередил Романа Зобнина, третьим стал Александр Максименко.
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Джикия получил приз «Золотой кабан», вручаемый болельщиками клуба

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