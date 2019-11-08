Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости". Футболист пропустит игру из-за травмы. Об этом проинформировал главный тренер столичной команды Доменико Тедеско.

Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Общество Instagram начал отключать лайки в США Социальная сеть Instagram приступает к тестированию функции, скрывающей число лайков под постами.

Происшествия В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Политика Иран не намерен нагнетать напряженность вокруг СВПД, заявил Рябков Иран не настроен предпринимать шаги для нагнетания напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Политика Около 65% жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) — 64,3% видят эту часть Донбасса в составе России.

Гаджеты Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Религия В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Экономика Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Наука Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.

Здоровье Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Политика Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.

Здоровье Врачи назвали несовместимые с алкоголем продукты питания Медики назвали продукты, употребление которых вместе со спиртными напитками может нанести вред здоровью.

Происшествия Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.

Армия и оружие В США началась сборка головного эсминца типа Arleigh Burke следующего поколения Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) На верфи Huntington Ingalls Shipyard в Вирджинии состоялась закладка головного эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) типа Arleigh Burke Flight III, который станет первым кораблем нового поколения.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.