Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости". Футболист пропустит игру из-за травмы. Об этом проинформировал главный тренер столичной команды Доменико Тедеско.

Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Здоровье Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Армия и оружие Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.

Экономика Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.

Политика Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Политика Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Общество Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом Для покупателей кроссовер представлен в четырех версиях, стоимость которых от 495 000 до 649 000 рупий, что в российском эквиваленте равно от 450 до 600 тысяч рублей.

Экономика Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Наука Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Сергей Собянин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.