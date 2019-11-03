Футбол
Газета.RuЗащитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, как строится работа в команде с приходом немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, передает пресс-служба московского клуба.
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Илья Кутепов: «Главный тренер делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях»
Спорт-Экспрессвчера в 15:35
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Газета.Ru вчера в 15:26
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В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
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На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
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Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском вчера в 12:39
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при США.
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Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
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Матч «Анжи» с «Интером» отменен из-за погодных условий
Матч 16-го тура Олимп-ПФЛ «Интер» — «Анжи» отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями, информирут пресс-служба махачкалинского клуба.
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По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
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За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей
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Американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому, однако запрещать его в российских кинотеатрах он бы не стал.
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Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
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Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
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У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
Piter.tv 01 ноября в 12:00
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Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК 02:19