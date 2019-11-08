Футбол
Газета.RuЗащитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду
Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о развитии команды с приходом на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:27, Вашингтон
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Авто
Volkswagen опубликовал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM вчера в 01:09
Музыка
Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино
В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Регион online 15:02
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
РБК 19:16
Кино
Павел Деревянко анонсировал продолжение сериала «Дылды»
RuNews24.ru 08:39
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Технологии
«Роскосмос» и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
Как рассказал Блошенко, на должность, которую он будет совмещать с должностью в госкорпорации, он назначен совместным решением "Роскосмоса" и РАН 30 октября.
РИА Новости 19:07
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Происшествия
В Чили загорелся университет во время протестов в Сантьяго
В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.
REGNUM 18:54
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Газета.Ru 12:36
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru 16:32
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 00:19
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 13:31
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошло три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Общество
Умер друг тигра Амура — козёл Тимур
В Приморье умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.
Life.ru вчера в 20:15
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
ProstoProSport 12:27