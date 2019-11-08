Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о развитии команды с приходом на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает РИА "Новости".

Защитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду

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