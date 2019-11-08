Футбол
Газета.RuЗащитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду
Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о развитии команды с приходом на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает РИА "Новости".
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Политика
Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 05:46
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Политика
Китай не планирует вести переговоры с РФ и США по разоружению
Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что РФ и КНР хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями, в том числе над ядерным оружием.
RuNews24.ru 04:28
Транспорт
В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 06:53
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие
Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском
Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
Общество
МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций
Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 09:38
Футбол
Ерохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин вызван в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино.
ProstoProSport 05:10
Футбол
«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы
Свободная Пресса вчера в 14:56
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Религия
Александрийский патриарх признал ПЦУ
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 05:18
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Политика
Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Политика
Путин в субботу проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ФАН 06:42
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18