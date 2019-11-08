Футбол
Газета.RuЗащитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду
Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о развитии команды с приходом на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает РИА "Новости".
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Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 06 ноября в 00:44
Игры
Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные
Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
CyberSport.ru 07:03
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Политика Сегодня 06 ноября в 19:00
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Жители села в Забайкалье стали жертвами АУЕ-банды
В одном из забайкальских сел мужчину доставили в больницу с множеством травм, полученных в ходе нападения со стороны банды, которая действует по принципам АУЕ.
Discover24 06:10
Армия и оружие
Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Политика Сегодня 03:36
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам сказки о Чиполлино
Как говорит режиссер Александр Таттари, его спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Приключения Чиполлино" вначале отобрали в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", но потом неожиданно запретили к показу.
Новые Известия 08:23
Политика
Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Политика
Песков объяснил слова Путина о «Википедии»
Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Росбалт 05:12
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Происшествия
СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем
Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Экономика
«Bitcoin подорожает на 80% до конца года». Криптовалюте пообещали рост
По мнению эксперта, курс первой криптовалюты поднимется на 80% к концу этого года.
РБК 06 ноября в 04:17
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Политика
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами парламентарии могут принять уже в текущем году.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Специалисты выясняют причины появления белой пены в реке Раменке
Жители Западного округа столицы распространили информацию о том, что в реке Раменке на территории парка 50-летия Октября обнаружена белая пена неизвестного происхождения — в самой реке и на деревьях, растущих на берегу.
Вечерняя Москва вчера в 13:57
Общество
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
РБК вчера в 02:09
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика
США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»
Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.
Lenta.ru 08:06
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05