Футбол

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду

Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о развитии команды с приходом на пост главного тренера немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает РИА "Новости".
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Айртон: «C приходом нового главного тренера „Спартак“ на верном пути»

Sport24.ru02:25

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Труд06 ноября в 15:24
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