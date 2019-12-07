По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.

с чего всё началось

Осипенко перешел в «Тамбов» летом 2019 года. Он пополнил состав тамбовчан на правах свободного агента. В текущем сезоне центральный защитник провел в РПЛ 17 матчей и забил 1 мяч при 1 результативной передаче.

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