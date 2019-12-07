РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЗащитник «Тамбова» Максим Осипенко переходит в «Ростов»

Осипенко перешел в «Тамбов» летом 2019 года. Он пополнил состав тамбовчан на правах свободного агента. В текущем сезоне центральный защитник провел в РПЛ 17 матчей и забил 1 мяч при 1 результативной передаче.
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с чего всё началось

«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.
Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

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«Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе Осипенко

Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24

«Ростов» заплатит «Тамбову» за Осипенко 500 тысяч евро

Metaratingsвчера в 07:27

В «Тамбове» подтвердили переход защитника Осипенко в «Ростов»

Sports.ruвчера в 08:37

СМИ: Защитник «Тамбова» Осипенко перейдет в «Ростов»

ProstoProSport05 декабря в 08:44

Худяков подтвердил трансфер Осипенко в «Ростов»

Чемпионатвчера в 08:52

«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Sport24.ruвчера в 08:21

В «Тамбове» подтвердили переход центрального защитника команды в «Ростов»

Sportbox.RUвчера в 08:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
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