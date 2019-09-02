Караваев является воспитанником «ЦСКА». Он выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и «Спарта», а 31 января 2018 года перешел в голландский «Витесс», с которым подписал контакт до лета 2021 года. Он также играл за юношеские и молодежные сборные России всех возрастов.

Спорт день за днем

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Происшествия Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Политика Бывший украинский министр назвал потери Киева от блокады Крыма Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет более миллиарда долларов.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Политика Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Происшествия В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

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Футбол Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.

Теннис Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.

Происшествия Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Экономика «Денежная подушка» государства показала рекордный рост Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Политика Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели.

Армия и оружие В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Гаджеты Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.