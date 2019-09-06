Футбол
РИА НовостиЗащитник «Ювентуса» Ругани был близок к переходу в «Зенит»
Защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани мог перейти в санкт-петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно, сделка сорвалась в том числе из-за травмы Джорджо Кьеллини, утверждает calciomercato.com.
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Calciomercato.com: «Зенит» был близок к приобретению защитника «Ювентуса»
Спорт день за днемвчера в 19:08
Calciomercato: Ругани летом был в шаге от трансфера в «Зенит». Сделку сорвала травма Кьеллини
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