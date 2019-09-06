Защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани мог перейти в санкт-петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно, сделка сорвалась в том числе из-за травмы Джорджо Кьеллини, утверждает calciomercato.com.

Защитник «Ювентуса» Ругани был близок к переходу в «Зенит»

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