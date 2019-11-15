Футбол
Газета.RuЗащитник «Ювентуса» намерен поговорить с Роналду о его поведении
Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи намерен поговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду о его неправомерном поведении после матча с "Миланом".
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Леонардо Бонуччи: «Есть еще много игр, где нам понадобится лучший Роналду»
Спорт-Экспресс14 ноября в 15:33
СМИ: Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду по вопросу поведения форварда
Sportbox.RUвчера в 19:34
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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
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Общество
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За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Происшествия
Большинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Футбол
Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри
Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве
В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
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В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель
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Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
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25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Автоспорт
Эддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята
Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Единоборства
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Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Происшествия
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Общество
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В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки
По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.