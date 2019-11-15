Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи намерен поговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду о его неправомерном поведении после матча с "Миланом".

Защитник «Ювентуса» намерен поговорить с Роналду о его поведении

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