Футбол

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Ювентуса» намерен поговорить с Роналду о его поведении

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи намерен поговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду о его неправомерном поведении после матча с "Миланом".
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