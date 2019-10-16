Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruЗащитник «Зенита» Маммана перенес операцию в Испании

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перенес операцию в одной из клиник Испании.
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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
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Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
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Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
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Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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