Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана не смог продолжить матч 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Аргентинец вышел на поле в стартовом составе, но на 14-й минуте был заменен. В одном из эпизодов Маммана столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

Защитник «Зенита» Маммана получил травму в матче с «Уралом»

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