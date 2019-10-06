Футбол

Sport24.ruSport24.ruЗащитник «Зенита» Маммана получил травму в матче с «Уралом»

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана не смог продолжить матч 12-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Аргентинец вышел на поле в стартовом составе, но на 14-й минуте был заменен. В одном из эпизодов Маммана столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.
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