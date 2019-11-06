Футбол

Газета.RuГазета.RuЗащитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram. В послании, опубликованном к игрокам сборной, он поблагодарил болельщиков за поддержку национальной сборной и пожелал команде Андрея Шевченко только побед.
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Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

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Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

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Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

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Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
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Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

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Aston Martin представил первый мотоцикл

Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
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«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
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В Адыгее нашли тело убитой школьницы

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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

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«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
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Николай Журавлев избран вице-спикером Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран замесителем председателя верхней палаты парламента.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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