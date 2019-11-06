Футбол
Газета.RuЗащитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины
Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram. В послании, опубликованном к игрокам сборной, он поблагодарил болельщиков за поддержку национальной сборной и пожелал команде Андрея Шевченко только побед.
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Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Спорт
Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Чемпионат 00:27
Политика
Deutsche Welle признала, что вмешивалась во внутрироссийские дела
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что немецкая газета Deutsche Welle признала свое вмешательство во внутренние российские дела минувшим летом, освещая проходившие в Москве протесты.
Политика Сегодня 02:51
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Спорт
Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Политика
Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов
Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.
Известия вчера в 22:31
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика
Медведев освободил Владимира Логинова от должности замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности замглавы министерства природных ресурсов и экологии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 03:01
Общество
В администрации Саратова назначен новый главный идеолог
Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Четвертая Власть 01:00
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы
Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Экономика
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Общество
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Политика
Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Авто
Aston Martin представил первый мотоцикл
Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
110km.ru 00:23
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика
«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков
Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
REGNUM 00:33
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика
Николай Журавлев избран вице-спикером Совфеда
Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран замесителем председателя верхней палаты парламента.
Российская газета 02:46