Лига чемпионов
МР7.руЗащитник «Зенита» Смольников из-за травмы пропустит до трех недель
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников будет проходить реабилитацию после травмы, полученной в матче с португальской «Бенфикой», сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Медики зафиксировали у Смольникова перелом хрящевой части восьмого ребра.
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Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
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Новая ОС получила название Windows 10X. Ее разработали специально для сенсорных устройств, наподобие Surface Neo.
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Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
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Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
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