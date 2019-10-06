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МР7.руМР7.руЗащитник «Зенита» Смольников из-за травмы пропустит до трех недель

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников будет проходить реабилитацию после травмы, полученной в матче с португальской «Бенфикой», сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Медики зафиксировали у Смольникова перелом хрящевой части восьмого ребра.
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Защитник «Зенита» Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы

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